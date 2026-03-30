التواجد داخل النادي.. اتفاق بين نجوم الأهلي القدامى على دعم الفريق

أكد مصطفى عبده، نجم الأهلي الأسبق، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع داخل القلعة الحمراء، مشددًا على أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة قوية لإنهاء الموسم بصورة إيجابية رغم التحديات.

وأوضح أن نجوم الأهلي السابقين اتفقوا على التواجد داخل النادي خلال الفترة المقبلة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

تحركات من رموز النادي لدعم الاستقرار

وأشار مصطفى عبده إلى أن مجموعة من رموز الأهلي، تضم شطة، ومحسن صالح، ومختار مختار، وطاهر الشيخ، عقدوا جلسات مع المسؤولين من أجل مساندة الفريق، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة للعمل في أي دور يُطلب منهم. وأضاف أن هذا التحرك يأتي من منطلق رد الجميل للنادي الذي كان له فضل كبير على جميع أبنائه.

رسالة طمأنة لجماهير الأهلي

ووجه نجم الأهلي السابق رسالة إلى الجماهير، دعاهم خلالها إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء حالة التشاؤم، مؤكدًا أن الفريق ما زال قادرًا على العودة بقوة. وشدد على أن كرة القدم لا تعرف الثبات، وأن جميع الفرق تمر بفترات صعود وهبوط.

فرصة قائمة لإنهاء الموسم بقوة

واختتم مصطفى عبده تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يزال أمامه 6 مباريات في الدوري المصري، موضحًا أن الفوز بها قد يضمن للفريق المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل. وأشار إلى أن احتمالات الفوز والخسارة واردة، لكن الأهم هو استمرار الدعم والثقة في اللاعبين والجهاز الفني حتى نهاية الموسم