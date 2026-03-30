استعدادا لمباريات الحسم.. موعد انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي الجماعية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباريات مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.‏

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه علي فيسبوك "اللاعبون الدوليون ينتظمون في مران الأهلي يوم 3 أبريل"

كان المنتخب الوطني قد استدعى عددًا من لاعبي الأهلي للمشاركة في وديتي السعودية وإسبانيا، وهم محمد الشناوي ومصطفى ‏شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ‏فيما استدعى منتخب مالي أليو ديانج وقام منتخب كاب فيردي باستدعاء يلسين كامويش للمشاركة في مباريات ودية خلال فترة ‏التوقف الدولي.‏

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تجري تعديلات جديدة في جدول الدوري الممتاز

وأجرت رابطة الأندية تعديلًا على موعد مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.