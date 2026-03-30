الأهلي يجهز مفاجأة لأحمد عبدالقادر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يتابع لاعبه السابق أحمد عبدالقادر، المنضم لصفوف نادي الكرمة العراقي، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن عودته للفريق.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"الأهلي يتابع أحمد عبدالقادر بشكل مستمر، سواء من حيث سلوكياته وأدائه مع فريق الكرمة العراقي، وهناك احتمال أن يفجر النادي مفاجأة ويعيده خلال فترة الانتقالات الصيفية."

وأضاف:"هناك متابعة دقيقة من جانب الأهلي لأداء اللاعب خلال الفترة الحالية وحتى نهاية الموسم، وفي ضوء ذلك سيتم حسم موقفه، وقد يعود إلى الفريق في الصيف."