هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي.. وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما تحدث به بشأن تأخر حسم بعض الصفقات داخل النادي لم يكن سرًا، بل طُرح سابقًا عبر قنوات رسمية، مشيرًا إلى وجود أخطاء إدارية وفنية خلال الفترة الماضية.

وقال هاني رمزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"حديثي عن تأخر حسم صفقة يوسف ساليتش كان معلومًا للجميع، وتم ذكره عبر قناة الأهلي، كما أن مسؤولين داخل النادي تحدثوا عن هذا الأمر، وأن تأخر اتخاذ القرار يساهم في ارتفاع أسعار اللاعبين".

وأضاف: "الجميع يعلم أن هناك أخطاء على المستويين الإداري والفني، وإدارة الأهلي اعترفت بذلك، وهو ما ظهر في البيان الرسمي".

وتابع: "البعض تساءل لماذا لم أتحدث أثناء تواجدي داخل النادي، لكن الحقيقة أنني تحدثت بالفعل، وقدمت أفكارًا للإدارة حول كيفية الاستفادة من قطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين للفريق الأول".

