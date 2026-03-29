تفاصيل اجتماع نائب رئيس الأهلي لحسم ملفات الكرة| خاص

حرص ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ، والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة ، على عقد جلسة صباح اليوم مع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة.

وعلم «صدي البلد»، أن الجلسة أقيمت في مكتب ياسين منصور واستمرت لفترة، حيث تم التركيز فيها على مناقشة بنود عقود المدربين سواء السابقين أو الحاليين .

كما ناقش ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ ، ميزانية قطاع الكرة بالأهلي وتقرير شامل عن عقود لاعبي قطاع الناشئين وموقف الأكاديميات .

وحرص الجهاز الفني لفريق الكرة بالأهلي على الترتيب لخوض المباراة الودية يوم الثلاثاء، لتجهيز كافة عناصر الفريق خلال فترة التوقف الدولي ‏الحالية.‏

كانت قرعة مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري قد أسفرت عن مواجهات قوية للأهلي مع فرق سيراميكا كليوباترا وسموحة ‏وبيراميدز والزمالك وإنبي والمصري على الترتيب.‏

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل في افتتاح مرحلة التتويج لبطولة الدوري.