موقف الزمالك شائك.. الأهلي يضمن المشاركة في دوري السوبر الأفريقي

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن عودة بطولة دوري السوبر الإفريقي بنهاية العام الجاري.

وأوضح موتسيبي إنه يسعى لجلب رعاية تليق بالحدث.

وفي حالة إقامة السوبر الأفريقي في نهاية العام الحالي فإن 7 أندية ضمنت بالفعل مشاركتها.

نجحت 7 أندية في ضمان مشاركتها من خلال التأكد من عدم تراجعها عن المركز الثامن في تصنيف الكاف خلال آخر 5 سنوات.

وسواء أُقيمت البطولة بمشاركة 24 فريقًا (بنظام توزيع جغرافي) أو 16 فريقًا، فإن الأندية التالية ضمنت أماكنها بالفعل:

• الأهلي

• ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي

• الترجي الرياضي التونسي

• نهضة بركان المغربي

• نادي بيراميدز

• اتحاد العاصمة الجزائري

• شباب بلوزداد الجزائري

موقف الزمالك

نادي الزمالك الذي يحتل المركز السادس، مهدد بعدم المشاركة في حال تطبيق قاعدة الحد الأقصى بمشاركة ناديين فقط من كل دولة. وفي هذه الحالة، سيعتمد الزمالك على التتويج بكأس الكونفدرالية لضمان مكانه

أما باقي الأندية، فستقاتل على فرصها خلال ما تبقى من الموسم في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية من أجل محاولة حجز مقعد في البطولة.