غيبوبة.. أحمد جلال ينتقد تصريحات رئيس كاف عن جماهير الأهلي في مباراة الترجي

علق الإعلامي أحمد جلال على التصريحات المنسوبة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بشأن غياب الجماهير عن مباراة الأهلي والترجي التي أقيمت على استاد القاهرة.

وكتب جلال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عفوًا هذه ليست نكتة.. بل تصريح حقيقي صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي”، مشيرًا إلى أن موتسيبي أعرب عن دهشته من غياب الجماهير، وأنه عندما استفسر عن السبب، تم إبلاغه بإيقاف جماهير الأهلي بقرار من لجنة الانضباط في كاف.

واختتم أحمد جلال تعليقه بعبارة ساخرة قائلاً: “للغيبوبة عنوان”.

وأثار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الجدل بعدة تصريحات حاسمه اليوم بشان أزمة التحكيم الافريقي وسحب لقب بطولة كاس الامم الافريقية الاخيره ومنحها للمغرب

وأوضح موتسيبي أنه لم يكن علي علم بعقوبه منع جماهير الأهلي من حضور مباراة الترجي قائلا :“فوجئت بغياب جماهير الأهلي في مباراة الترجي ”