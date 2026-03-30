رسالة مؤثرة من يانكون لجماهير القلعة الحمراء: الأهلي بيتي ومصر بلدي

وجه ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وكتب البلجيكي ميشيل يانكون عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام "شكرًا لكل من تكلّم بكلامٍ جميلٍ عني الأهلي بيتي.. ومصر بلدي"

ورحل يانكون عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة استمرت 7 سنوات منذ سبتمبر 2019 حتى صيف 2026، حقق خلالها 19 لقبا خلال تواجده مع الفريق.

يانكون عمل في الجهاز الفني للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 102 مباراة، ومع رينيه فايلر 44 مباراة، وسامي قمصان 6 مباريات، ومارسيل كولر 160 مباراة، وعماد النحاس 6 مباريات.