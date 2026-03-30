محسن صالح: عمري ما طلعت أسرار الأهلي.. مش مستعد أخسر الخطيب

كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس مهمة تتعلق بمهاجم الفريق السابق أنتوني موديست، مؤكدًا أن المدير الفني مارسيل كولر كان متمسكًا باستمرار اللاعب خلال الفترة الماضية، رغم الانتقادات التي وُجهت له.

وأوضح صالح، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن عقد موديست كان يتضمن بندًا يسمح بتمديد التعاقد تلقائيًا حال مشاركته في عدد معين من المباريات، وهو ما جعل هناك تخوفًا داخل النادي من تفعيل هذا الشرط.

وأضاف أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كان له موقف حاسم في هذا الملف، حيث رفض بشكل قاطع فكرة استمرار اللاعب، مؤكدًا: “استحالة يقعد”، في إشارة إلى تمسك الإدارة بعدم تفعيل بند التمديد.

وفي سياق متصل، شدد محسن صالح على التزامه التام بالحفاظ على أسرار النادي الأهلي، مؤكدًا أنه طوال فترة عمله داخل لجنة التخطيط لم يقم بكشف أي تفاصيل داخلية تمس النادي.

وقال: “عمري ما طلعت أسرار الأهلي، وكل كلامي بيكون فني ومن وجهة نظري فقط”، مشيرًا إلى أن احترامه للمؤسسة الحمراء يفرض عليه عدم الخوض في أمور إدارية أو كواليس خاصة.

وأكد صالح دعمه الكامل لمحمود الخطيب، رغم الانتقادات التي طالت الإدارة في بعض الفترات، مشددًا على أنه لا يمكن أن يخسر علاقته برئيس النادي بسبب بطولة واحدة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ علشان بطولة راحت، وأنا دائمًا معاه”، في رسالة واضحة تعكس حجم التقدير والعلاقة القوية التي تربطه بإدارة الأهلي، مؤكدًا أن الاستقرار والدعم هما الأساس في نجاح أي منظومة كروية

الاهلي موديست محسن صالح اخبار الرياضة اخبار الاهلي

