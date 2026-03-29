إصابة سيف عابد لاعب طائرة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت آشعة الرنين التي خضع لها سيف عابد لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف اللاعب عبر حسابه الرسمي إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد خضوعه لآشعة جديدة أمس ليتأكد نهاية موسمه مع الأهلي.

وكانت الآشعة المبدئية التي خضع لها اللاعب قد اوضحت إصابته بقطع في الغضروف الخارجي للركبة، قبل أن يخضع لآشعة جديدة أمس.

وتعرض سيف عابد للإصابة في مباراة الأهلي و الزمالك بختام دوري السوبر وهي المباراة التي حسمها الأهلي 3 -0 وتوج باللقب.

ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال الشهر المقبل في رواندا.