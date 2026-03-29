شوبير يحسم الجدل حول عودة «فايلر» لتدريب الأهلى

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة اقتراب رينيه فايلر من العودة إلى تدريب النادى الأهلى مجددا على رأس القيادة الفنية، مستنكرا كل ما تردد حول هذا الأمر.

وقال “شوبير”، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إنه لا توجد مفاوضات مع موسيمانى أو فايلر، مؤكدا أن توروب سيستكمل المشوار حتى نهاية الموسم و"محدش هيتجوز على مراته وتطلع هى هى".

ويعقد ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرفان على فريق الكرة اجتماعا مرتقبا مع ييس توروب المدير الفني خلال الساعات القادمة، لتوفير كل الدعم للجهاز الفني والفريق الأول وتهيئة الأجواء المناسبة قبل المباريات الحاسمة فى مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة توفير كل سُبل الدعم من لجنة الكرة للجهاز الفني بقيادة توروب وعدم المساس بالجهاز المعاون وتلبية أي مطالب للمدرب الدنماركي من معسكرات أو أي أمور مالية تخض فريق الكرة، وكل ما يتعلق بالفريق الأول، من أجل تذليل كل العوائق التي تهدد عمل الجهاز الفني وتهيئة الأجواء المناسبة داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر.