تعرف على الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري السوبر لسيدات السلة

أُقيمت المباراة الثانية من ربع النهائي بطولة دوري السوبر للسيدات لكرة السلة موسم 2025-2026، والتي شهدت حسم 3 فرق تأهلها للمربع الذهبي.

وتمكن الأهلي من الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 88-77، فيما فاز سبورتنج على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 86-60، وانتصر الجزيرة على سموحة بنتيجة 79-71، وأخيرًا فاز هليوبوليس على الصيد بنتيجة 56-35.

وكانت قد أقيمت مباريات الجولة الأولى يوم الثلاثاء الماضي وشهدت فوز كل من الأهلي وسبورتنج والجزيرة والصيد.

وبذلك يضمن كل من الأهلي وسبورتنج والجزيرة وصولهم لنصف النهائي حيث يقام الدور ربع النهائي بنظام Best Of 3، ويتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة ثالثة فاصلة بين كل من الصيد وهليوبوليس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 من مارس الجاري لحسم الفريق الرابع المتأهل لنصف النهائي.