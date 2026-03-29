اليوم... ثالث مواجهات نصف نهائي دوري أليانز لكرة السلة

تُقام اليوم الأحد، ثالث مواجهات نصف نهائي دوري أليانز الممتاز، على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة، بمشاركة فرق الاتحاد السكندري، الأهلي، الزمالك، والمصرية للاتصالات.

وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

وأقيمت خلال الأيام الماضية مباراتين من السلسلة حيث فاز الزمالك على الاتحاد في المباراة الأولى، بينما فاز الاتحاد في المباراة الثانية، كما فاز المصرية للاتصالات في المباراة الأولى وتعادل الأهلي في نتيجة السلسلة بالفوز في المباراة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم في ثالث المواجهات، المصرية للاتصالات والأهلي في الساعة 4 عصرًا، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساءً.

وتُقام المباراة الرابعة غدًا الإثنين على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة، حيث يواجه المصرية للاتصالات نظيره الأهلي في الساعة 4 عصرًا، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساءً.

وفي حال اللجوء للمباراة الخامسة تقام يوم الخميس 2 إبريل، حيث يواجه الاتحاد نظيره الزمالك في الساعة الخامسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية، بينما يواجه الأهلي نظيره المصرية للاتصالات في الساعة السابعة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب