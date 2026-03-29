شائعات أم حقيقة ؟ .. الأسرار الكاملة فى مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب البرازيل

شهدت الساعات الأخيرة موجة واسعة من التكهنات حول إمكانية انتقال النجم البرازيلي لوكاس مورا جناح نادي ساو باولو السابق وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وحظيت هذه الأنباء بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يخرج مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء ليضع النقاط على الحروف ويكشف الحقيقة كاملة.

أكد المصدر أن كل ما يثار حول مفاوضات الأهلي مع مورا لا أساس له من الصحة مشيرًا إلى أن اسم اللاعب لم يعرض على طاولة الإدارة أو الجهاز الفني ولم يتم التباحث حول قيمته السوقية وأن أي أخبار تأتي من البرازيل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس أي خطوات فعلية من جانب النادي.

وفي نفس السياق أوضح وكيل اللاعب جونيور بيدروسو أن مورا لا يزال يتعافى من كسر في الضلوع وأن أي تواصل رسمي من الأهلي لم يحدث حتى الآن مؤكدًا أن ما يتم تداوله مجرد تقارير إعلامية غير مؤكدة.

من هو لوكاس مورا ؟

يعد النجم البرازيلي لوكاس مورا واحدًا من أبرز اللاعبين الذين صنعوا لأنفسهم اسمًا لامعًا في الملاعب الأوروبية قبل أن يعودوا إلى الجذور حيث يجمع في أسلوبه بين السرعة الكبيرة والمهارة العالية والقدرة على الحسم في اللحظات الكبرى.

البدايات من شوارع ساو باولو

ولد لوكاس مورا في مدينة ساو باولو عام 1992 وبدأ رحلته الكروية مبكرًا عبر فرق الناشئين قبل أن ينضم إلى نادي ساو باولو الذي شهد انطلاقته الحقيقية نحو النجومية.

بفضل سرعته اللافتة ومهاراته في المراوغة فرض نفسه سريعًا كواحد من أبرز المواهب في الدوري البرازيلي ما جعله هدفًا للأندية الأوروبية الكبرى.

محطة التألق الأوروبي مع باريس

في عام 2013 انتقل مورا إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبيرة آنذاك حيث أمضى خمس سنوات حافلة بالألقاب المحلية.

ورغم المنافسة القوية داخل الفريق نجح في تقديم مستويات مميزة وساهم في هيمنة النادي على البطولات الفرنسية مكتسبًا خبرة أوروبية كبيرة.

المجد الحقيقي في توتنهام

انتقل مورا لاحقًا إلى توتنهام هوتسبير وهناك كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي خاصة في موسم 2018-2019.

وكانت اللحظة الأبرز في مسيرته عندما سجل ثلاثية تاريخية في مرمى أياكس قاد بها فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في واحدة من أعظم الليالي الكروية.

العودة إلى الجذور

بعد سنوات من الاحتراف الأوروبي عاد مورا إلى ناديه الأم ساو باولو في 2023 في خطوة حملت طابعًا عاطفيًا وجماهيريًا كبيرًا.

وسرعان ما أثبت قيمته مجددًا حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس البرازيل ليؤكد أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق.

مسيرته الدولية مع البرازيل

على الصعيد الدولي مثل مورا منتخب البرازيل في عدة مناسبات وشارك في بطولات كبرى مثل كوبا أمريكا وكأس القارات وكان جزءًا من الجيل الذي حقق لقب كأس القارات 2013 كما نال الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.