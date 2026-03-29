تصحيح المسار «ضرورة» .. انتقادات حادة لـ«توروب» بعد خروج الأهلي الإفريقي

أكد محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، أن المدرب الدنماركي ييس توروب يتحمل المسؤولية الأكبر في خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي.

تحميل المسؤولية للجهاز الفني واللاعبين

وخلال ظهوره في برنامج “البريمو” عبر قناة “تن”، أوضح أبو الدهب أن المدير الفني يتحمل النصيب الأكبر من الإخفاق، مشيرًا إلى أن قراراته الفنية وطريقة إدارته للمباريات كان لها تأثير مباشر على تراجع نتائج الفريق. وأضاف أن اللاعبين أيضًا لا يمكن إعفاؤهم من المسؤولية، حيث يتحملون جزءًا من الأداء غير المرضي الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة.

تراجع واضح في الأداء محليًا وإفريقيًا

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن مستوى الفريق شهد تراجعًا ملحوظًا منذ تولي ييس توروب القيادة الفنية، سواء في المنافسات المحلية أو القارية. وأكد أن الفريق لم يظهر بالشكل المعتاد الذي يليق بتاريخه، وهو ما انعكس على نتائجه وخروجه المبكر من البطولة الإفريقية.

حصاد ربع النهائي وتأهل كبار القارة

واختتمت منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بتأهل أربعة فرق إلى نصف النهائي، وهي الترجي الرياضي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى الجيش الملكي ونهضة بركان المغربيين، في مشهد يعكس قوة المنافسة هذا الموسم.

ضرورة تصحيح المسار داخل الأهلي

وفي ختام تصريحاته، شدد أبو الدهب على أهمية مراجعة الأخطاء داخل الفريق، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين، من أجل استعادة التوازن والعودة إلى المنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة المقبلة