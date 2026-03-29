«لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا».. سيف عابد لاعب طائرة الأهلي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن اللاعب سيف عابد، نجم فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وكتب سيف عابد: "قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.. قطع في الرباط الصليبي.. الحمد لله" وسط دعم كبير من زملائه وجماهير النادي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب دوري السوبر للموسم المحلي بالفوز علي الزمالك بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من دورى سوبر رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2025- 2026 .