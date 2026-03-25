الثالثة على التوالي.. رجال طائرة الأهلي يتوج ببطولة دوري السوبر على حساب الزمالك

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب دوري السوبر للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة اليوم الأربعاء على صالة حسن مصطفى، وقدم الفريق أداءً قويًّا ليتوج ببطولة الدوري عن جدارة واستحقاق.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-18، وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-19 بعد أداء قوي على مستوى حوائط الصد والإرسالات القوية.

وحسم الفريق اللقب في الشوط الثالث بعدما تفوق على الزمالك بنتيجة 25-21.

وتوج الفريق بلقبه الثالث في الموسم بعد حصد لقبي كأس السوبر ودوري المرتبط.