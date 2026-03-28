الغندور : اتجاه في الأهلي لتعيين نادر شوقي مديرًا للتعاقدات

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اتجاه داخل الأهلي لتعيين نادر شوقي مديرًا للتعاقد ات بالفريق.

وقال خالد الغندور عبر تصريحات إذاعيه:" اتجاه داخل الأهلي لتعيين نادر شوقي مديرًا للتعاقدات.. واسم هيثم عرابي لم يُطرح".

عقد ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس إجتماعا مع ييس توروب المدير الفني شهد غضب الأخير منه فكرة توقيع عقوبات علي اللاعبين دول التشاور معه وكذلك من حالة الهجوم الإعلامي التي يتعرضها ، وأكد ياسين وعبدالحفيظ للمدرب أن النقد الجماهيري والإعلامي شئ طبيعي ويتعرض له الجميع خاصة مع الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وجدد الثنائي تمسكهم ببقاء المدير الفني ودعمه بكل الطرق خاصة أن هناك 6 مباريات حاسمة في بطولة الدوري ويجب الفوز بها ، فيما سيطرت حالة من الغضب الشديد تجاه وليد صلاح الدين مدير الكره بعد أن أخلي مسئوليته من فكرة توقيع العقوبات علي اللاعبين وذلك بعد ان كشف المدرب الدنماركي أن الإدارة هي من تقوم بذلك ، وشددت الإدارة لوليد صلاح ان المسئولية جماعيه وكان يجب التاكيد علي المدير الفني أن تلك القرارات من إختصاصاتك كمدير للكره.

وأستقر مجلس إدارة الأهلي علي تكليف ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة بالتواجد بشكل دائم مع فريق الكرة لدعمه في الفترة الصعبة المقبلة والتي يخوض بها 6 مباريات يجتاج للفوز بها لحسم لقب الدوري، وقرر المجلس عقب إجتماع مطول عقد بفرع النادي في الشيخ زايد تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

وقرر المجلس إقالة 3 لجان وهي لجنة التخطيط والتعاقدات والإسكاوتنج التأكيد على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري، والإعلان عن بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.