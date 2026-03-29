ثغرات عقد توروب تربك الأهلي.. وخبير سويسري يُوصي بالحل الودي

قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة الأهلي استعانت بالمحامٍ السويسري مونتيري لمراجعة عقد المدير الفني ييس توروب، وذلك في محاولة للبحث عن ثغرات قانونية تتيح إنهاء التعاقد بشكل رسمي.

وأوضح خلال برنامجه ستاد المحور أن الخبير القانوني، مونتيري، أبدى دهشته من صياغة بنود العقد، مؤكدًا أن البنود تم إعدادها بشكل يحمي المدرب بدرجة كبيرة دون ضمان حقوق كافية للنادي.

وأضاف أن المحامي السويسري أبلغ مسؤولي الأهلي بصعوبة إيجاد مخرج قانوني واضح لفسخ التعاقد دون تبعات مالية، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل في الوقت الحالي يتمثل في التوصل إلى اتفاق ودي مع المدرب لإنهاء العلاقة بشكل يحفظ حقوق الطرفين، ويجنب النادي أي أزمات قانونية محتملة خلال الفترة المقبلة.