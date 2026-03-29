إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تصريحاتي كانت للإصلاح وليس الهجوم.. هاني رمزي يشرح موقفه من رحيله عن الإدارة ويؤكد ولاءه للأهلي

منار نور

نشر هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، بيانًا توضيحيًا بشأن تصريحاته الأخيرة عن رحيله عن الإدارة في النادي الأهلي.

وكتب رمزي عبر حسابه الشخصي على X: جمهور الأهلي العظيم، بعد خالص التحية،

تابعت ردود أفعالكم المتباينة على تصريحاتي الإعلامية الأخيرة، والتي تم تناول بعضها بغضب وانفعال، لذا أحببت التوضيح: أولاً: هاني رمزي هو ابن النادي الأهلي، الذي نشأ وتربى وتدرج فيه، ثم احترف وعاد إلى أحضان بيته، واستمر في العمل فنيًا وإعلاميًا وإداريًا بكل إخلاص، ملبّيًا نداء النادي في أي وقت شاء.


ثانيًا: الاحترام والتقدير لكل أفراد المنظومة الأهلاوية – رموز وإدارة وجماهير – على مدى كل عصور النادي، هو مبدأ وركيزة أساسية راسخة حتى في أصعب الظروف.

ثالثًا: تصريحاتي لم تكن أبدًا بغرض الإضرار، وتوقيتها لم يكن متعمدًا أو استغلالًا للظرف الراهن، وأنا على يقين أن نادينا العظيم سيتجاوزه ويخرج منه قويًا وعملاقًا كما تعودناه.

رابعًا: التصريحات التي غضب منها البعض – وأنا متفهم تمامًا أسباب غضبهم – لم تكن إلا من باب محاولة الإصلاح، ولفت انتباه إدارة النادي وأصحاب القرار إلى بعض التفاصيل التي ربما لم تصلهم بدقة. وكان الهدف إدراجها ضمن مشروع الإصلاح المرتقب، فلم تكن أبدًا تصيدًا أو النيل من أحد.

خامسًا: هاني رمزي، كما عاهدتموه، لا يعرف ولا يعترف بمفاهيم الإثارة الإعلامية أو الدخول في جدليات، ولم أتصرف لأسباب شخصية. فقد كنت طوال مسيرتي وسأظل إلى الأبد أحد أبناء النادي العاشقين، ممتنًا لله ثم للنادي وجماهيره.

سادسًا: كل من يعمل في النادي أو تولى إدارة النادي أو فريق الكرة يجتهد ويخلص، ويبقى التوفيق عند الله. وأنا واحد من هؤلاء، أصبت كما أصاب البعض، وأخطأت كما يخطئ البعض. ولا ميزة لأحد على آخر حتى ينتقد أو يتحدث باستعلاء، خصوصًا إذا كان قد ترك منصبه. وكان كل ما ذكرته من باب المساعدة في إعادة ترتيب وبناء البيت الكبير الذي يضمنا جميعًا.

أخيرًا: أعذروا أي شيء سبب لبسًا أو غموضًا في حديثي، الذي لم أكن أقصد منه سوى استغلال فرصة الإصلاح الجارية في النادي، لتكون شاملة لكل التفاصيل التي قد يراها البعض ثانوية رغم أنها جوهرية للغاية.

ختامًا: التصريحات خرجت من قلب محب للنادي، والمصارحة كانت من باب الإصلاح… ويبقى دائمًا وأبدًا الأهلي فوق الجميع.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

وزيرا البترول والصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

بمبادرة من شركة إيطالية.. وزيرا البترول والصحة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

جاسم البديوي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في الطاقة

الرئيس السيسي يشهد توقيع اتفاقية التعاون

توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز بين وزارة البترول في مصر ووزارة الطاقة والتجارة في جمهورية قبرص

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد