خالد الغندور: نقاشات إدارية داخل الأهلي حول بعض الملفات التنظيمية

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي شهد حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وذلك في ظل تحفظ عدد من أعضاء مجلس الإدارة على استمراره في منصبه.

وأضاف الغندور أن هذا الرفض يعود إلى ما قبل الانتخابات الأخيرة، حيث أبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على بقائه، رغم تمسك رئيس النادي محمود الخطيب باستمراره داخل المنظومة.

وتابع أن الخلافات تجددت عقب فوز مجلس الخطيب بفترة رئاسية جديدة، حيث تصاعدت حدة الاعتراضات، وكان من أبرز المعارضين ياسين منصور، الذي دخل في خلافات مباشرة مع شلبي، خاصة على خلفية أزمة رواتب العاملين داخل النادي، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن ياسين منصور يمارس ضغوطًا قوية في الوقت الحالي من أجل الإطاحة بسعد شلبي، في مقابل استمرار دعم الخطيب له وتمسكه ببقائه.