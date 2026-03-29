مضغوط.. عمرو زكي: زيزو لا يشعر بالارتياح داخل الأهلي

أكد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو لا يشعر بالارتياح داخل النادي الأهلي.

وقال زكي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: أشيد بلاعبي الأهلي لأنهم هما قوام المنتخب لأنهم فيهم 8 لاعبين وقدموا مجهودًا مميزًا أمام السعودية.

وأضاف: عودة الروح خصوصا لاعبي الاهلي عملنا ماتش كبير قدام السعودية وماتش رجع هيبة مصر..

وتابع: عشمانين في المنتخب بعد الأداء اللي قدموه قدام السعودية ونكسب ٤ /٠

وواصل: زيزو مضغوط لانه كان النجم الأوحد في الزمالك بعد شيكابالا لما أروح فريق كبير فيه نجوم كبيرة الأمور اتغيرت.

واختتم: عشان كده ظهر بشكل أفضل مع المنتخب غير الأهلي خالص لأن في الأهلي مضغوط ومش موجود في مصر، وزيزو مش مرتاح في النادي الأهلي.