الأهلي يتاهل إلى نصف نهائي دوري سيدات كرة السلة بالفوز على البنك الأهلي 88-77

تأهل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة الدوري عقب الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 88-77، ضمن ثاني مواجهات سلسلة 3 Best of ‏ لربع نهائي بطولة الدوري.

وفرض فريق سيدات الأهلي سيطرته في الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 21-14 قبل أن يعود البنك الأهلي للتقدم في الفترة الثانية بنتيجة 48-42، قبل أن يحسم الأهلي الفترة الثالثة بنتيجة 64-55 والرابعة بنتيجة 88-77.

وكان فريق سبدات الأهلي قد فاز على البنك الأهلي بنتيجة 78-49 في أولى مواجهات سلسلة ‏Best of 3‎‏ بالدور ربع النهائي، قبل أن يكرر انتصاره في مباراة اليوم ليحسم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.