تأهل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة الدوري عقب الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 88-77، ضمن ثاني مواجهات سلسلة 3 Best of لربع نهائي بطولة الدوري.
وفرض فريق سيدات الأهلي سيطرته في الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 21-14 قبل أن يعود البنك الأهلي للتقدم في الفترة الثانية بنتيجة 48-42، قبل أن يحسم الأهلي الفترة الثالثة بنتيجة 64-55 والرابعة بنتيجة 88-77.
وكان فريق سبدات الأهلي قد فاز على البنك الأهلي بنتيجة 78-49 في أولى مواجهات سلسلة Best of 3 بالدور ربع النهائي، قبل أن يكرر انتصاره في مباراة اليوم ليحسم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.
الأهلي يتاهل إلى نصف نهائي دوري سيدات كرة السلة بالفوز على البنك الأهلي 88-77
تأهل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة الدوري عقب الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 88-77، ضمن ثاني مواجهات سلسلة 3 Best of لربع نهائي بطولة الدوري.