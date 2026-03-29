كاسيميرو يقترب من حسم مستقبله بين إنتر ميامي والنصر

يبدو أن كاسيميرو بات على أعتاب اتخاذ قرار حاسم بشأن وجهته المقبلة، في ظل مفاضلة أخيرة بين عرضين بارزين: الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، أو الانتقال إلى النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم كريستيانو رونالدو.

ووفقًا لما تداوله عدد من التقارير، فإن اللاعب البرازيلي يميل إلى خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، حيث قد يشارك ليونيل ميسي في نفس الفريق، ضمن مشروع رياضي متكامل يجذب العديد من نجوم الصف الأول.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة التي يقدمها النصر، فإن كاسيميرو يضع اعتبارات أخرى في مقدمة أولوياته، أبرزها الاستقرار المعيشي في الولايات المتحدة، إلى جانب طموحه للمشاركة في مشروع إنتر ميامي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، حاول مانشستر يونايتد الإبقاء على لاعبه عبر عرض لتجديد عقده بشروط محسنة، إلا أن المؤشرات تؤكد أن قرار الرحيل أصبح شبه محسوم، خاصة بعد التطورات التي بدأت منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويعزز هذا الاتجاه إقدام اللاعب مؤخرًا على شراء منزل في ولاية فلوريدا، في خطوة تعكس استعداده للاستقرار هناك وبدء مرحلة جديدة، بالتزامن مع اقتراب نهاية الموسم الحالي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وفي حال إتمام انتقاله، سيشكل كاسيميرو إضافة قوية لمشروع إنتر ميامي، الذي يواصل تعزيز صفوفه بأسماء بارزة، مستفيدًا من خططه التوسعية، بما في ذلك اقتراب افتتاح ملعبه الجديد، ما يزيد من جاذبيته على الساحة العالمية.