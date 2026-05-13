محافظ الإسماعيلية يتابع جهود وحدة تنظيم المخلفات الصلبة

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على الممارسات العشوائية والتي تؤدي إلى انتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

في هذا السياق، قامت وحدة تنظيم المخلفات وإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مسائية مكبرة أمس الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بنطاق قرى الواصفية والمستقبل وأبوصوير البلد، وذلك بحضور مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ورشا العزب رئيس الوحدة المحلية لقرية الواصفية.

وأوضحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٥ محاضر متنوعة ما بين إدارة مخازن خردة بدون ترخيص وجمع وفرز مخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة للقضاء على الممارسات السلبية والالتزام بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة، مع التأكيد على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية دون تهاون.