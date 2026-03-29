إصابة فينيسيوس جونيور تقلق كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة كرواتيا

تسبب التوقف الدولي الحالي في موجة جديدة من القلق بالنسبة لمنتخب البرازيل لكرة القدم، بعد تعرض لاعبيه لإصابات مؤثرة قد تؤثر على تحضيرات الفريق، كان أبرزها إصابة رافينيا التي ستبعده عن الملاعب لحوالي خمسة أسابيع بسبب مشكلة عضلية.

ولم تتوقف المخاوف عند هذا الحد، إذ أثار غياب النجم فينيسيوس جونيور عن تدريبات المنتخب الجماعية الأخيرة المزيد من التساؤلات حول جاهزيته الفنية والبدنية في المرحلة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعبين المتاحين أتموا تدريباتهم يوم السبت تحت إشراف المدرب كارلو أنشيلوتي استعدادًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب كرواتيا، بينما اقتصر نشاط فينيسيوس على التدريب داخل صالة الألعاب الرياضية، بجانب تلقي العلاج الطبي، بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ إثر مباراة فرنسا الأخيرة، وذلك لتجنب تفاقم الإصابة.

وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي النهائي لتحديد مدى خطورة إصابة فينيسيوس ومدة غيابه المحتملة، وسط مخاوف من أن تكون الإصابة أخطر مما هو متوقع، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمدرب، خاصة أن اللاعب يعيش فترة فنية مميزة مؤخرًا.

وكان فينيسيوس قد تألق في المباريات الأخيرة، حيث سجل هدفين في ديربي حماسي أمام أتلتيكو مدريد، ولعب دورًا حاسمًا في مواجهة مانشستر سيتي، ما يبرز أهميته الكبيرة لفريقه والمنتخب الوطني.