اتحاد الكرة يهنئ النائب أحمد دياب برئاسة الروابط الأفريقية بالتزكية

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالتهنئة للنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بمناسبة انتخابه رئيساً لاتحاد الروابط الأفريقية لكرة القدم بالتزكية لمدة 4 سنوات.

وقال الاتحاد المصري في بيانه : يعكس هذا الفوز المستحق ثقة القارة في الكوادر المصرية وقدرتها على قيادة المشهد الرياضي القاري نحو آفاق جديدة، وهو ما يعد امتداداً طبيعياً لدور مصر التاريخي في تأسيس وريادة كرة القدم الأفريقية منذ مطلع القرن الماضي.

فاز النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة اتحاد الروابط الأفريقية بالتزكية لمدة 4 سنوات، في بداية خطوات تفعيل دور اتحاد الروابط الإفريقية، كرقم فاعل، في تعظيم دور كرة القدم داخل القارة السمراء، والارتقاء باللعبة الشعبية الأولى، بشكل يتناسب مع حجم جماهيريتها، ويرفع من القيم السوقية والاقتصادية، فنيًا ورقميًا في حدث تاريخي يعيد للأذهان، ريادة مصر لراية كرة القدم في القارة الإفريقية.. .

وراهنت الدول المؤسسة لاتحاد الأندية الإفريقية على قدرة ومكانة المصري أحمد دياب، من أجل خوض تحديات المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مرحلة التأسيس، وبدء دخول منعطف العمل على أرض الواقع، بحكم خبراته الكبيرة، ونجاحاته التي تبلورت في تعظيم مكانة رابطة الأندية المصرية، والارتقاء بمستوى الأداء الفني، والقيم المالية لمدخلات الأندية المصرية.

ويعيد مشهد انتخاب أحمد دياب، رئيسًا لاتحاد الروابط الإفريقية إلى الأذهان، مشهد انتخاب المصري عبد العزيز سالم، كأول رئيس للاتحاد الإفريقي، في اجتماعه التأسيسي بالخرطوم في الثامن من فبراير من العام 1957، وكان للرجل بصمة لا تّنسى، حينما أصدر قرارًا تاريخيًا، باعتماد إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين، بدءًا من نسخة 57، حتى صارت البطولة العريقة، أحدى أهم محافل كرة القدم في العالم الآن.

وجاء رهان روابط الأندية الإفريقية، على انتخاب أحمد دياب بالتزكية، ليؤكد مجددًا قيمة ومكانة مصر، وقدرات أبنائها، على تقديم الدعم وإثبات الريادة في شتى المجالات بشكل عام، والرياضة بشكل خاص، بما يخدم مصلحة أبناء القارة السمراء