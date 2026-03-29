مواجهات قوية للمصريين في قرعة كأس العالم لتنس الطاولة بماكاو

أُجريت صباح اليوم قرعة بطولة كأس العالم لتنس الطاولة للفردي، المقرر إقامتها في ماكاو خلال الفترة من 30 مارس وحتى 5 أبريل المقبل، بمشاركة 48 لاعبًا في منافسات الرجال ومثلهم في السيدات.

ويمثل مصر في البطولة أربعة لاعبين، حيث يشارك عمر عصر في منافسات الرجال، إلى جانب الثلاثي هنا جودة ودينا مشرف ومريم الهضيبي في منافسات السيدات.

وأسفرت القرعة عن تواجد عمر عصر ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب لاعب الصين تايبيه لين يون جو، والجزائري مهدي بولوسة.

وفي منافسات السيدات، جاءت هنا جودة في المجموعة الرابعة عشرة رفقة لاعبة الصين تايبيه شينج شينج، ولاعبة ماكاو ليونج أون نا. بينما تخوض دينا مشرف منافسات المجموعة الأولى، التي تضم المصنفة الأولى عالميًا الصينية سون ينجشا، إلى جانب لاعبة الصين تايبيه لي يو جون.

أما مريم الهضيبي، فوقعت في المجموعة الثانية عشرة، برفقة الألمانية سابينا وينتر، ولاعبة ويلز آنا هورسي.

ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب.

وجاء تأهل اللاعبين المصريين إلى البطولة بعد وصولهم إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس إفريقيا، التي أقيمت الشهر الماضي في ليبيا.