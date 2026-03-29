الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة يعلن شعار بطولة إفريقيا للسيدات بمصر

محمد سمير

أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة عن الشعار الرسمي لبطولة إفريقيا للأندية للسيدات للكرة الطائرة، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 7 إلى 20 أبريل المقبل، في إطار الاستعدادات لانطلاق واحدة من أبرز البطولات القارية في اللعبة.

وتستعد فرق سيدات الكرة الطائرة من مختلف أنحاء القارة الإفريقية لخوض منافسات البطولة، التي تستضيفها صالة النادي الأهلي، وسط مشاركة قوية من الأندية الكبرى، يتقدمها الأهلي والزمالك، إلى جانب عدد من الفرق التي تمثل مدارس كروية متنوعة داخل القارة.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في البطولة نخبة من الفرق الإفريقية، حيث يمثل مصر كل من الأهلي والزمالك وسبورتنج، بينما تشارك أندية أخرى من عدة دول، أبرزها جيندر لايت من بوروندي، لالوي ونسور الكونغو وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، ديكارت الرياضي من ساحل العاج، ليتو ومايو كاني إيفولوشن من الكاميرون، والكحول من إثيوبيا.

كما تشهد البطولة مشاركة أندية من غينيا وكينيا ونيجيريا ورواندا والسنغال وتونس وأوغندا وزامبيا، من بينها بافينج من غينيا، والبنك التجاري والأنابيب وفريق مديرية التحقيقات من كينيا، والجمارك وفايبرز من نيجيريا، والشرطة والجيش من رواندا، وسوكوسيم من السنغال، وقرطاج من تونس، وهيئة عاصمة كمبالا من أوغندا، إلى جانب جرين بافلوز “الجاموس الأخضر” وليوباردز من زامبيا.

وتعد بطولة إفريقيا سيدات واحدة من أهم البطولات القارية على مستوى الأندية، حيث تمنح الفرق الفائزة فرصة المشاركة في البطولات العالمية، ما يزيد من أهمية الحدث وقيمته الفنية.

ويحمل نادي الزمالك لقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا سيدات، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مواجهة قوية حسمت اللقب لصالحه.

ويطمح الزمالك للحفاظ على اللقب في النسخة الجديدة، فيما تسعى باقي الأندية المصرية طائرة لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل المنافسة بقوة على بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

تمثل بطولة إفريقيا سيدات محطة مهمة في أجندة اتحاد الطائرة، كونها تعزز تصنيف الفرق المصرية قارياً، وتمنح اللاعبات فرصة الاحتكاك القوي بأفضل مدارس الكرة الطائرة في القارة.

كما أن تكرار استضافة مصر للبطولات القارية يعكس التطور الكبير في منظومة اتحاد الطائرة، سواء على مستوى البنية التحتية أو التنظيم الإداري.

