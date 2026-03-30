الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

خطة توروب للحسم.. كيف يجهز الأهلي نفسه لأصعب مراحل الموسم والمنافسة على الدوري؟

يدخل النادي الأهلي مرحلة مهمة للغاية في مشواره ببطولة الدوري المصري موسم 2025-2026 مع اقتراب انطلاق مرحلة التتويج التي ستحسم هوية البطل حيث وضع الجهاز الفني خطة إعداد دقيقة تستهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل المواجهات المرتقبة.

ويستهل الأهلي هذه المرحلة بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل على استاد المقاولون العرب في مباراة تمثل البداية الحقيقية لصراع اللقب وسط منافسة شرسة مع عدد من الفرق الطامحة.

وعقب عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية عقد المدير الفني الدنماركي ييس توروب جلسة مع جهازه المعاون لوضع التصور الكامل لبرنامج الإعداد خلال الفترة الحالية وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة خمسة أيام.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالجوانب البدنية والفنية إلى جانب تحديد آلية التعامل مع ضغط المباريات المنتظر خاصة أن كل مواجهة في هذه المرحلة تحمل طابعًا حاسمًا ولا تقبل إهدار النقاط.

برنامج متدرج لاستعادة الجاهزية

استقر الجهاز الفني على بدء التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش مع رفع الحمل البدني تدريجيًا قبل خوض مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي غدا الثلاثاء بهدف تجهيز جميع العناصر ومنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل منتظم.

وتأتي هذه الودية كجزء من خطة شاملة للحفاظ على حساسية المباريات في ظل فترة التوقف الدولي التي يسعى الجهاز الفني لاستغلالها بأفضل شكل ممكن.

راحة مدروسة

وفي إطار الحفاظ على الحالة البدنية والذهنية للاعبين قرر الجهاز الفني منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين يومى الأربعاء والخميس قبل العودة مجددًا إلى التدريبات في خطوة تهدف إلى تجنب الإجهاد وضمان أفضل استعداد ممكن قبل انطلاق المرحلة الحاسمة.

وكشفت مصادر أن هذا القرار جاء أيضًا لتحقيق نوع من التوازن بين اللاعبين المحليين والدوليين خاصة مع ارتباط عدد كبير من عناصر الفريق بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية.

انتظار الدوليين

يترقب الجهاز الفني عودة اللاعبين الدوليين الذين انضموا إلى معسكرات منتخباتهم خلال فترة التوقف حيث من المنتظر أن ينتظموا في التدريبات الجماعية فور انتهاء التزاماتهم.

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد عدد من لاعبي الأهلي أبرزهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني إلى جانب مروان عطية وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو.

كما يتواجد أليو ديانج مع منتخب مالي بينما انضم يلسين كامويش إلى منتخب كاب فيردي وهو ما يفرض على الجهاز الفني مرونة في إدارة الأحمال التدريبية فور عودتهم.

جدول ناري ينتظر الأهلي

لا تبدو مهمة الأهلي سهلة في مرحلة التتويج حيث تنتظره سلسلة من المواجهات القوية التي ستحدد بشكل كبير مسار اللقب.

يفتتح الفريق مشواره أمام سيراميكا كليوباترا قبل أن يستضيف سموحة يوم 11 أبريل على استاد القاهرة ثم يخرج لمواجهة من العيار الثقيل أمام بيراميدز يوم 27 أبريل على استاد الدفاع الجوي.

وتتواصل التحديات بمواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم 1 مايو في لقاء قد يكون له تأثير مباشر على شكل المنافسة قبل أن يلتقي الأهلي مع إنبي ثم يختتم مشواره بمواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي على استاد برج العرب.

طموح استعادة اللقب

يدخل الأهلي هذه المرحلة بشعار واضح وهو استعادة لقب الدوري مستندًا إلى خبراته الكبيرة وتاريخه الطويل في حسم البطولات إلى جانب كتيبة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة.

ومع برنامج إعداد متوازن وعودة مرتقبة للقوة الضاربة يراهن الجهاز الفني على تحقيق انطلاقة قوية في مرحلة التتويج تضع الفريق على الطريق الصحيح نحو منصة التتويج.

وفي ظل اشتعال المنافسة وتقارب المستويات تبقى التفاصيل الصغيرة والقدرة على التعامل مع الضغوط هما العامل الحاسم في تحديد بطل الدوري وهو ما يدركه الأهلي جيدًا مع بداية العد التنازلي للحسم.

