ناقد رياضي: زيزو قدم ما يثبت أن إعلاناته حصل عليها بنفسه دون تدخل من الزمالك

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، مفاجأة بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو وأزمتة مع القلعة البيضاء.

وقال أحمد عبدالباسط في تصريحات إذاعية لـ الكورة مع فايق: "الزمالك أمام شؤون اللاعبين طالب بالحصول على 80% من كل الاعلانات اللي قام بها زيزو ، وقال إن ده حقه، ولما شؤون اللاعبين طلبت من الزمالك ما يثبت إن ده حقهم "مقدموش حاجة".

وتابع : " زيزو قدم ما يثبت إن الإعلانات اللي عملها هو من جاء بها لنفسه، ولم يجلبها له الزمالك فتصبح نسبة زيزو 80% ونسبة الزمالك 20% طبقا للتعاقد بين الطرفين".

وكشف عامر العمايرة الخبير التحكيمي، حقيقة الحكم لصالح أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، في شكوته ضد نادي الزمالك بشأن المستحقات المتأخرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عامر العمايرة : ‏لو أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكم ضد نادي الزمالك لصالح اللاعب أحمد سيد زيزو قبل نهاية مارس، لن يكون له علاقة برخصة الأندية لأنه ليس حكم نهائي ويجوز الطعن عليه أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى.

ويستعد نادي الزمالك لخوض العديد من المواجهات الصعبة سواء في الدوري المصري بعد تصدره جدول الترتيب، ومباريات مصيرية في كأس الكونفدرالية بعد تأهله لدور نصف النهائي.

ويقدم موقع صدي البلد ، ‏مواعيد مباريات نادي الزمالك القادمة إلى موعد إنتهاء موسم 2025-2026 بعد التعديلات الأخيرة 

الأحد 5 أبريل: الزمالك × المصري (الدوري) – ستاد برج العرب – الساعة 8 مساءً

الجمعة 10 أبريل: شباب بلوزداد × الزمالك (ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية) – الجزائر - الساعة 9 مساء

الجمعة 17 أبريل: الزمالك × شباب بلوزداد (إياب نصف نهائي الكونفدرالية) – مصر - الساعة 6 مساء

الخميس 23 أبريل: الزمالك × بيراميدز (الدوري) – ستاد القاهرة – الساعة 8 مساءً

الاثنين 27 أبريل: الزمالك × إنبي (الدوري) – ستاد القاهرة – الساعة 5 مساءً

الجمعة 1 مايو: الزمالك × الأهلي (الدوري) – ستاد القاهرة – الساعة 8 مساءً

الثلاثاء 5 مايو: الزمالك × سموحة (الدوري) – ستاد برج العرب - يحدد لاحقاً التوقيت

السبت 9 مايو: ذهاب نهائي الكونفدرالية (في حال التأهل)

السبت 16 مايو: إياب نهائي الكونفدرالية (في حال التأهل)

موعد يحدد لاحقاً: الزمالك × سيراميكا كليوباترا ( ختام الدوري) – ستاد القاهرة.

