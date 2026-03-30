لاعب المقاولون السابق: قرار عدم ضم شحاته وإسماعيل للمنتخب صحيح.. وإسلام عيسى الأفضل

أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب والمصري السابق، أن إسلام عيسى كان الأفضل في صفوف منتخب مصر خلال مواجهة السعودية، متفوقًا على أحمد سيد زيزو.

وأضاف حموده خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "أتحفظ على الدفع بـ حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، يجب مشاركة كل لاعب في مركزه الطبيعي".

وتابع، أن هناك علامات استفهام كبيرة حول الأداء المتواضع للمهاجم مصطفى محمد مع المنتخب، مطالبًا بتقييم مستواه بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.

كما أبدى حمودة، تحفظه على ضم محمد عبد المنعم إلى صفوف الفراعنة رغم عدم جاهزيته الكاملة، إلى جانب أكرم توفيق الذي، بحسب رأيه، لا يستحق التواجد مع المنتخب في الوقت الحالي.

وأتم حمودة تصريحاته قائلا: "قرار استبعاد محمد إسماعيل ومحمد شحاتة من معسكر المنتخب قرار صحيح وسليم".