«الغندور»: حسام حسن اكتشف إسلام عيسى.. وأتمنى تشجع الجماهير للمنتخب بدون «أهلي وزمالك»

علق خالد الغندور عن فوز منتخبنا الوطني على السعودية برباعية واستعدادات الفراعنة لمواجهة إسبانيا الودية المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، حسام حسن استقر بشكل كبير على قائمة المنتخب الوطني في المونديال المقبل واستقر على العديد من الأسماء.

وأضاف، محمد شحاتة "زعل" في أمم إفريقيا لعدم مشاركته بشكل أساسي في أمم إفريقيا، وكذلك أحمد الشناوي لذلك حسام حسن فضل عدم ضم الثنائي في المعسكر الجاري.

وتابع، حسام حسن اكتشف إسلام عيسى واللاعب ظهر بشكل جيد واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وظهر بشكل رائع في بطولة كأس العرب الأخيرة، وأتمنى انضمام مروان حمدي للمنتخب بعد تراجع مستوى مصطفى في الآونة الأخيرة.

وشدد، زيزو قدم واحدة من أفضل مبارياته وظهر بشكل رائع أمام السعودية، ولكن الجماهير بتحكم على المنتخب أهلي وزمالك وللأسف الموضوع بقى دمه تقيل.

وواصل، الكرة السعودية كبيرة والمنتخب السعودي كبير ولا يمكن التقليل منه، ولكن اختيارات هيرفي رينارد أثرت بشكل كبير على مستوى المنتخب، والاهتمام بالدوري السعودي واستقطاب الأجانب أثر بشكل سلبي على المنتخب الأخضر.

وشدد، لاعبو المنتخب السعودي ظهروا بشكل سيء ومستواهم غير جيد ويفتقدون للياقة البدنية ورتم المباريات والمنتخب الوطني كان قادرًا على الفوز بنتيجة كبيرة أكثر من أربع أهداف.