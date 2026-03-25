بدعوة من السعودية.. وزير الرياضة يصل جدة مرافقاً بعثة المنتخب الوطنى

وصل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل منذ لحظات قليلة إلى السعودية، وكان في استقباله الدكتور بدر القاضي نائب وزير الرياضة السعودي ونائباً عن سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

ورافق وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري لكرة القدم وبحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة أحمد حلمي الشريف، ومصطفي ابو زهرة، وذلك استعداداً لخوض منتخبنا الوطني لمباراته الودية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل أمام نظيره السعودي بجدة وذلك بدعوة رسمية من الاتحاد السعودي لكرة القدم .

وتوجه جوهر نبيل ، بالشكر الي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم لتحملهم لجميع المصاريف الخاصة باستضافة المنتخب المصري ودعوته للعب مباراة ودية قوية وهامة أمام شقيقه السعودي ، في إطار استعداد منتخبنا الوطني لخوض كاس العالم في يونيو المقبل .



ورحب وزير الشباب والرياضة بانضمام اللاعب هيثم حسن لاعب نادي ريال أوفييدو الإسباني، واختياره لتمثيل المنتخب المصري، بعد ان سبق ومثل المنتخب الفرنسي في مرحلة الناشئين.

موضحاً " جوهر " أن مصر دائماً ما تدعم وتفتح ذراعيها لجميع لاعبينا المصريين المتواجدين في أوروبا وغيرها من الدول ، والذين قد قاموا باختيار تمثيل مصر في مختلف الألعاب وبصفة خاصة كرة القدم والتي نمتلك بها لاعبين كبار تلعب في كبري الدوريات العالمية والاوربية .

ويستعد منتخبنا القومي لمواجهة السعودية يوم الجمعة القادم الموافق ٢٧ مارس الجاري بجدة ، ثم يغادر المنتخب المصري الي برشلونة يوم 28 لمواجهة منتخب إسبانيا يوم 31 مارس ببرشلونة بوديته الثانية .

ويخوض المنتخب القومي لكرة القدم المباراتين الوديتين في إطار استعداداته لخوض كاس العالم والمقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، والتي ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري ، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم والتي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.