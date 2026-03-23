بحضور أبو ريدة .. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، ثاني تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لمباراتي السعودية وإسبانيا، المقررتين يومي 27 و31 مارس الحالي، في جدة وبرشلونة على الترتيب، ضمن الإعداد الجاد لبطولة كأس العالم 2026.

وشارك في مران اليوم، كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل "كوكا"، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، محمود حسن "تريزيجيه"، هيثم حسن، إسلام عيسى وناصر منسي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية، أعقبها تنفيذ بعض الجمل الخططية والفنية، بينما خضع لاعبو الزمالك و"زد"، الذين شاركوا في مباريات مع نادييهم أمس، لتدريبات خفيفة، شملت الإحماء والعمل داخل صالة الجيم.

وحرص على حضور المران، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد أبوحسين، عضو المجلس، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.