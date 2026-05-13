من التأهيل إلى التوظيف.. هند فتحي تكشف تفاصيل خطة تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل

قالت هند فتحي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التقت أمس، وزير العمل، حسن الرداد، من أجل مناقشة كيفية الانتقال من مرحلة الدمج والرعاية إلى مرحلة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وتعزيز نسبة الـ5% المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

أضافت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أنه تم التوافق بين الجهتين على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آليات تنفيذ هذه النسبة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت وصول شكاوى كثيرة إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن عدم تطبيق نسبة الـ5% في بعض الجهات، وفي بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تكتفي بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من المنزل، دون تحقيق دمج وتمكين حقيقي لهم داخل سوق العمل، مع حصولهم فقط على مرتباتهم، بينما هم في الحقيقة يرغبون في النزول إلى بيئة العمل، والاحتكاك بالمجتمع، والإنتاج، والتفاعل، والعمل بأيديهم.

تابعت: "مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فنحن نتحدث خلال السنوات الخمس المقبلة عن تمكين حقيقي لهم، والانتقال من مرحلة الشفقة إلى مرحلة التمكين الفعلي، وهي توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية".

أوضحت أنه كان هناك اتفاق على تشكيل هذه اللجنة، من أجل مراقبة مدى تطبيق هذه النسبة، وكذلك فتح حوارات مع الأشخاص ذوي الإعاقة حول الصعوبات والتحديات التي يواجهونها، متابعة: "أود أن أقول إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بشكل موازٍ على مبادرات تحقق تمكينًا اقتصاديًا حقيقيًا، من خلال مشروعات تساعدهم على العمل والإنتاج بأيديهم، كما نقوم بتنظيم معارض لهم في جميع المحافظات".