الصحة اللبنانية: استشهاد 8 أشخاص في غارات للاحتلال

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت سيارات في مناطق برجا والجية والسعديات في قضاء الشوف جبل لبنان.

ومنذ قليل ؛ أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على مدينة النبطية ارتفعت إلى خمسة شهداء، بينهم مسعفان من الدفاع المدني، إضافة إلى جريحين بينهما مسعفة.

وأشار المركز في بيان، إلى أن الغارة التي استهدفت بلدة جبشيت في قضاء النبطية أسفرت عن سقوط أربعة شهداء، بينهم عنصر من الجيش اللبناني ومواطن سوري، إلى جانب إصابة 12 شخصًا بجراح، بينهم سيدة.

كما أدت الغارة على بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل إلى استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل وسيدة، وإصابة شخصين بجروح بينهما سيدة.

وفي إطار التصعيد المتواصل ، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات وقرى معشوق، يانوح، برج الشمالي، حلوسية الفوقا، دبعال والعباسية، بالتزامن مع استهداف سيارة على أوتوستراد الجية.

وفي الجنوب، نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام، ترافقت مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل البلدة.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه وادي الحجير وأطراف بلدة الغندورية، فيما أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة السماعية في قضاء صور، وسط استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري في الجنوب اللبناني.

ويشهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا مع اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية واستهداف عدد من البلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

كما ساهمت الإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى عدد من القرى الجنوبية في دفع المزيد من العائلات إلى مغادرة منازلها خشية توسع دائرة القصف، فيما شهدت الطرقات حركة نزوح داخلية باتجاه مناطق أكثر أمانًا.