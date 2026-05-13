مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للعمل من أجل دعم توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات
وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب بيروت للمرة الثانية
جيش الاحتلال يصدر أمرا جديداً بالإخلاء الفوري لقرى جنوب لبنان
"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية
هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية
إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله على الأراضي المحتلة
العظمى تتخطى 40 درجة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تضرب الطقس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصحة اللبنانية: 13 شهيدًا في غارات إسرائيلية على النبطية وجبشيت وكفردونين جنوب البلاد

الصحة اللبنانية: 13 شهيدًا في غارات إسرائيلية على النبطية وجبشيت وكفردونين في جنوب البلاد
أ ش أ

 أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على مدينة النبطية ارتفعت إلى خمسة شهداء، بينهم مسعفان من الدفاع المدني، إضافة إلى جريحين بينهما مسعفة.

وأشار المركز في بيان، إلى أن الغارة التي استهدفت بلدة جبشيت في قضاء النبطية أسفرت عن سقوط أربعة شهداء، بينهم عنصر من الجيش اللبناني ومواطن سوري، إلى جانب إصابة 12 شخصًا بجراح، بينهم سيدة.

كما أدت الغارة على بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل إلى استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل وسيدة، وإصابة شخصين بجروح بينهما سيدة.

وفي إطار التصعيد المتواصل ، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات وقرى معشوق، يانوح، برج الشمالي، حلوسية الفوقا، دبعال والعباسية، بالتزامن مع استهداف سيارة على أوتوستراد الجية.

وفي الجنوب، نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام، ترافقت مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل البلدة.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه وادي الحجير وأطراف بلدة الغندورية، فيما أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة السماعية في قضاء صور، وسط استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري في الجنوب اللبناني.

ويشهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا مع اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية واستهداف عدد من البلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

كما ساهمت الإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى عدد من القرى الجنوبية في دفع المزيد من العائلات إلى مغادرة منازلها خشية توسع دائرة القصف، فيما شهدت الطرقات حركة نزوح داخلية باتجاه مناطق أكثر أمانًا.

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
