اليوم.. رابع مواجهات نصف نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة

تُقام اليوم الاثنين رابع مواجهات الدور نصف النهائي لدوري أليانز الممتاز لكرة السلة، بمشاركة فرق الاتحاد السكندري، الأهلي، الزمالك والمصرية للاتصالات.

ومن المقرر أن تقام مباريات اليوم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، حيث يواجه المصرية للاتصالات النادي الأهلي في الساعة 4 عصرًا، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساءً.

وتشير نتيجة السلسة إلى تقدم النادي الأهلي على المصرية للاتصالات 2-1، حيث حسم المصرية للاتصالات المباراة الأولى قبل أن يفوز الأهلي بالثانية والثالثة، وفي حالة الفوز في لقاء اليوم يحسم تأهله إلى الدور النهائي، بينما يحتاج المصرية للاتصالات إلى تحقيق الفوز للتعادل واللجوء إلى مباراة فاصلة تُقام الخميس المقبل.

كما يتقدم الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي، بنتيجة 2-1، حيث تفوق الزمالك في الجولة الأولى، ثم عادل زعيم الثغر السلسلة بفوزه في المواجهة الثانية، وتقدم بالفوز في المواجهة الثالثة.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله إلى الدور النهائي، فيما يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل اللجوء إلى مواجهة فاصلة تُقام الخميس المقبل أيضًا.

وتُقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب