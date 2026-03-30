شوبير يسخر من رد رئيس الكاف عن تفاجئه بغياب جماهير الأهلي أمام الترجي

سخر الإعلامي أحمد شوبير، من تصريحات موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن غياب جماهير الأهلي أمام الترجي التونسي.

وأضاف شوبير، في تصريحات إذاعية: لماذا لم تسأل عن استئناف الأهلي يا موتسيبي من المفترض أنك رئيس المنظومة بأكملها.

وأوضح: اللائحة مطاطة وظلمت الأهلي وجماهير الأهلي ظلمت نفسها ، ولكن في النهاية هذا ليس رد رئيس الاتحاد الإفريقية.

يأتى ذلك رد على تصريحات موتسيبي، أنه لم يكن علي علم بعقوبه منع جماهير الأهلي من حضور مباراة الترجي قائلا : “فوجئت بغياب جماهير الأهلي في مباراة الترجي ”.

ورفض الكاف استئناف الأهلي، على قرار منع حضور الجماهير في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي.