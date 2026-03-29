غضب عارم.. جماهير السنغال ترفض زيارة موتسيبي رئيس الكاف لبلادهم

كشفت تقارير صحفية عن رفض جماهير السنغال، تواجد الجنوب افريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في السنغال بسبب قرارات الكاف الأخيرة واستمرار أزمة المحتجزين في المغرب.

كان موتسيبي قد أعلن زيارته للسنغال الشهر المقبل وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.

ووفقا لتقارير صحفية فإن الشعب السنغالي رفض زيارته للدولة حتى انتهاء أزمة المحتجزين في دولة المغرب منذ نهائي كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن نهائي كأس الأمم الإفريقية قد شهد فوضى عارمة بعد انسحاب لاعبي السنغال مما أسفر عن إصابات واحتجاز بعض الجماهير السنغالية وتقديمها للمحاكمة بالمغرب.