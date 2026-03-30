رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ الأهلي مع الدنماركي توروب.. شاهد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت ، عن أرقام سلبية في تاريخ الأهلي مع المدرب ييس توروب.

وكتب خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ الاهلي مع توروب".

وأكد فراس علي، وكيل المدرب الدنماركي ييس توروب، في وقت سابق ، عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تدخله أو ارتباطه بصفقة اللاعب كامويش.

وشدد على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن دوره يقتصر فقط على تمثيل المدرب والتنسيق في الأمور التعاقدية الخاصة به.

وأوضح فراس علي ، أن علاقته بالنادي تنحصر في إطار مهني واضح، يتمثل في دعم الجهاز الفني بقيادة توروب فيما يخص الجوانب الإدارية المرتبطة بعقده، دون أي تدخل في صفقات اللاعبين أو قرارات التعاقدات.

وأكد أن ملف الصفقات له جهات محددة داخل النادي هي المسؤولة عنه بشكل كامل.

رفض الشائعات المتداولة

وأعرب وكيل توروب عن استيائه من انتشار مثل هذه الأخبار غير الدقيقة، مطالبًا وسائل الإعلام والجماهير بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات.

وأشار إلى أن ربط اسمه بصفقة كامويش أمر غير صحيح، ويؤدي إلى خلق حالة من الجدل غير المبرر داخل الوسط الرياضي.

رسالة للجماهير والإعلام

واختتم فراس علي، تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مشددا على أن الشفافية هي الأساس في التعامل مع مثل هذه الأمور.

كما دعا الجميع إلى دعم الفريق والجهاز الفني خلال الفترة الحالية، بدلًا من الانشغال بالشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار النادي.

ويبقى موقف فراس علي واضحا وحاسما، حيث نفى بشكل قاطع أي صلة له بصفقة كامويش، مؤكدًا أن كل ما يُثار في هذا السياق مجرد اجتهادات غير صحيحة لا تعكس الواقع.