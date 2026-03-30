شوبير : سيراميكا كليوباترا وإنبي أفضل ناديين في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أفضل نادي حاليا في مصر مشيرا إلى أن إنبي وسيراميكا كليوباترا هما الأفضل حاليا في المسابقة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : سيراميكا كليوباترا قدم أداء مميز في بطولة الدوري وينافس على اللقب خلال الموسم الحالي وعلى ماهر المدير الفني أفضل مدرب مصري خلال العام الحالي.

وأوضح : لا أحد يختلف على قوة فريق سيراميكا كليوباترا لكن إنبي هو الخام الطبيعي لتصعيد الناشئين للفريق الأول وحمزة الجمل عمل ما يشبه المعجزة مع الإسماعيلي قبل توجيه الشكر وفي إنبي غير شكل الفريق .

وأردف : أيمن الشريعي رئيس إنبي عنده فلسفه مميزة مثل تصعيد اللاعبين الناشئين والاستثمار فيهم وذلك بدون ضغوطات جماهيرية

وأختتم شوبير تصريحات قائلا : انبي في نصف نهائي كأس العاصمة وويتواجد في السبعة الكبار ببطولة الدوري المصري ومن الاندية القليلة في مصر التي تحقق مكاسب مالية