نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر

نجح فريق طلائع الجيش في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وجاء تأهل الطلائع بعد مباراة قوية اتسمت بالحذر الدفاعي من كلا الفريقين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين لم يشهدا جديدًا، ليحتكم الفريقان في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق طلائع الجيش ليحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

مباراة متوازنة دون أهداف

شهدت المباراة تكافؤًا واضحًا بين الفريقين على مدار شوطي اللقاء، حيث انحصر اللعب في معظم الفترات في منطقة وسط الملعب، مع محاولات محدودة على المرميين.

ورغم سعي كلا الفريقين لاقتناص هدف التقدم، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد حال دون ترجمة الفرص القليلة إلى أهداف، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. واستمر السيناريو ذاته خلال الوقت الإضافي، حيث غلب الحذر على أداء اللاعبين خوفًا من استقبال هدف قاتل يقضي على آمال التأهل.

ركلات الترجيح تحسم بطاقة التأهل

ومع نهاية الأشواط الإضافية دون تغيير في النتيجة، لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل إلى نصف النهائي. وتمكن لاعبو طلائع الجيش من التعامل بثبات مع ركلات الترجيح، بينما أهدر سيراميكا إحدى الركلات الحاسمة، ليحسم الطلائع المواجهة ويتأهل رسميًا إلى الدور المقبل.

مواجهة مرتقبة أمام زد في نصف النهائي

وبهذا الفوز، يضرب فريق طلائع الجيش موعدًا مع فريق زد إف سي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، في مواجهة مرتقبة تقام يوم 18 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يسعى الطلائع لمواصلة مشواره في البطولة والاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب.

تشكيل سيراميكا في المباراة

دخل فريق سيراميكا اللقاء بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: محمد بسام

• خط الدفاع: كريم الدبيس – رجب نبيل – چاستس آرثر – عمر كمال

• خط الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – أيمن موكا – إسلام عيسى – محمد رضا بوبو

• خط الهجوم: فخري لاكاي

دكة البدلاء:

محمد طارق – سعد سمير – أحمد هاني – حسين السيد – عمرو قلاوة – محمد رضا – كريم نيدفيد – ديفيد سيمو كوندا – فريدي كوابلا