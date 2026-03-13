شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بكأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الكرة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتهديف لكن سوء الحظ عاند لاعبي فريق سيراميكا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

ويشهد اللقاء الذي انطلق في الساعة التاسعة والنصف مساءً مواجهة قوية بين الفريقين.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم الدبيس – رجب نبيل – چاستس ارثر – عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – أيمن موكا – إسلام عيسى – محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق، سعد سمير، أحمد هاني، حسين السيد، عمرو قلاوة، محمد رضا، كريم نيدفيد، ديفيد سيمو كوندا، وفريدي كوابلا.