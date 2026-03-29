تفاصيل تدريبات الأهلي وموقف المصابين من مواجهة سيراميكا كليوباترا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي برنامج الإعداد لمرحلة حسم الدوري.

وقرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني خوض مباراة ودية بعد غد الثلاثاء مع فريق الشباب، في إطار الاستعداد لخوض مرحلة التتويج‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

حرص الجهاز الفني على الترتيب لخوض المباراة الودية يوم الثلاثاء، لتجهيز كافة عناصر الفريق خلال فترة التوقف الدولي ‏الحالية.‏

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات يوم 3 أبريل القادم، عقب الانتهاء من المشاركة في مباريات الأجندة ‏الدولية للمنتخبات.

وكان المنتخب الوطني قد استدعى عددًا من لاعبي الأهلي للمشاركة في وديتي السعودية وإسبانيا، وهم محمد الشناوي ومصطفى ‏شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ‏فيما استدعى منتخب مالي أليو ديانج وقام منتخب كاب فيردي باستدعاء يلسين كامويش للمشاركة في مباريات ودية خلال فترة ‏التوقف الدولي.‏

واصل كريم فؤاد لاعب الفريق الأول أداء جلسات العلاج الطبيعي، على هامش مران الفريق استعدادًا ‏للمرحلة المتبقية من بطولة الدوري الممتاز.‏

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله أن كريم فؤاد يؤدي برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني، للتعافي من الإصابة التي ‏لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية.‏

وأشار إلى أن اللاعب يسير بشكل منتظم في تدريبات العلاج بالمرحلة الثانية، ويخضع لفحوصات مستمرة لضمان عودته إلى ‏التدريبات الجماعية وفقًا للبرنامج المحدد.‏

وشدد إن ياسين مرعي، مدافع الفريق، يخوض تدريبات مكثفة، ضمن ‏المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الخاص به للتعافي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بالعضلة الضامة.‏

وقال أن اللاعب يؤدي تدريبات متنوعة في «الجيم» والملعب، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي عقب تعرضه ‏للإصابة، على أن يخضع لفحص أخير قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

كان ياسين مرعي قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته بمباراة سموحة في بطولة الدوري، وخضع لتدريبات ‏علاجية لتجهيزه من أجل العودة إلى التدريبات خلال الفترة القادمة.‏

كانت قرعة مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري قد أسفرت عن مواجهات قوية للأهلي مع فرق سيراميكا كليوباترا وسموحة ‏وبيراميدز والزمالك وإنبي والمصري على الترتيب.‏

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا يوم 7 أبريل المقبل في افتتاح مرحلة التتويج لبطولة الدوري.







