خريطة الإصابات فى الأهلي قبل مرحلة الحسم بالدوري .. اعرف حالة كل لاعب
خريطة الإصابات فى الأهلي قبل مرحلة الحسم بالدوري .. اعرف حالة كل لاعب

الأهلي
الأهلي

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي ، استعداداته الجادة لمباريات مرحلة التتويج ببطولة الدوري التى تنطلق يوم 5 أبريل المقبل وسط حالة من التركيز الشديد بين الأندية المتنافسية على لقب الدوري .

فى الأهلي يختلف الأمر بعض الشىء خاصة أنها البطولة الوحيدة المتبقية التى ينافس الأهلي على لقبها، بعد الخروج الأفريقي بعد الخسارة من الترجى التونسى ذهابا وايابا ، ومن قبله الخروج من بطولة كأس مصر وكأس عاصمة مصر .

ويحاول الجهاز الفنى بقيادة الدنماركي ييس توروب بعد تجديد الثقة فيه وجهازه المعاون بعد الخروج الافريقي، على تجهيز كافة اللاعبين للمباريات الست التى سيخوضها الأهلي فى المرحلة الحاسمة ويبدأها بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل باستاد المقاولون العرب .

ويعانى الأهلي من غياب بعض اللاعبين طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة ولكن مع فترة التوقف الدولي أصبح هناك مزيدا من الوقت لتجهيز اللاعبين تحسبا لحاجة المدير الفنى لخدمات أى لاعب .

ويستعرض صدي البلد ، خريطة الاصابات فى الأهلي المتعلقة بكل لاعب فضلا عن موعد عودته للمشاركة فى التدريبات وجاهزيته لخوض المنافسات الرسمية .

خريطة الإصابات

ياسين مرعي : يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ويشارك في تدريبات متنوعة بين الصالة الرياضية والملعب ، وتم تصميم البرنامج بعناية لاستعادة جاهزيته الكاملة قبل مباريات الحسم.

كريم فؤاد : يواصل اللاعب جلسات العلاج الطبيعي بعد تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي مع برنامج محدد للعودة التدريجية للتدريبات الجماعية .

إبراهيم الأسيوطي : سيخضع لجراحة الرباط الصليبي ويستكمل برنامجه العلاجي على ثلاث مراحل قبل العودة التدريجية للملعب.

عمرو الجزار : يشارك بشكل طبيعي في التدريبات ولا يعاني من أي إصابة حيث كان غيابه عن بعض المباريات لأسباب فنية بحتة بحسب توجيهات المدير الفني.

برنامج تدريبي متكامل 

عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة خمسة أيام عقد ييس توروب اجتماعًا مع الجهاز المعاون لوضع التصور الكامل لبرنامج الإعداد مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية، وإدارة ضغط المباريات في مرحلة الحسم.

وتتضمن الخطة استئناف التدريبات على ملعب مختار التتش بشكل طبيعي، مع رفع الحمل التدريبي تدريجيًا بالإضافة إلى مباراة ودية أمام فريق الشباب غدا الثلاثاء، لضمان استعادة حساسية المباريات لدى اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل منتظم.

كما قرر الجهاز الفني منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد المباراة الودية، لضمان التوازن البدني والذهني مع مراعاة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي.

الدوليون في الطريق

ينتظر الجهاز الفني عودة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء التزاماتهم مع منتخباتهم حيث سيشكلون إضافة قوية للفريق في مرحلة التتويج.

وضمت قائمة منتخب مصر لاعبي الأهلي البارزين مثل محمد الشناوي مصطفى شوبير ياسر إبراهيم محمد هاني مروان عطية إمام عاشور محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

كما شارك أليو ديانج مع منتخب مالي، بينما انضم يلسين كامويش إلى منتخب كاب فيردي ، ما يفرض على الجهاز الفني مرونة في إدارة الأحمال التدريبية فور عودتهم.

جدول مباريات الأهلي

لا تبدو مهمة الأهلي سهلة إذ تنتظره سلسلة من المباريات الحاسمة التي ستحدد مصير المنافسة على اللقب:

7 أبريل: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – استاد المقاولون العرب

11 أبريل: الأهلي × سموحة – استاد القاهرة

27 أبريل: بيراميدز × الأهلي – استاد الدفاع الجوي

1 مايو: الزمالك × الأهلي – استاد القاهرة

5 مايو: الأهلي × إنبي – استاد القاهرة (تحدد لاحقا)

15 مايو: المصري البورسعيدي × الأهلي – استاد برج العرب (تحدد لاحقا)

وتحمل كل مواجهة في هذه المرحلة طابعًا مختلفا خاصة القمة أمام الزمالك ومواجهة بيراميدز، والتي قد تكون فاصلة في تحديد بطل الدوري.

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وموعد تغيير الساعة

نزلت 30 جنيه| أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 مارس 2026

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 مارس 2026| تفاصيل

غدا.. مؤتمر كلية التمريض بجامعة الأزهر يناقش الفجوة بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية بالتخصص

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل وفد جامعة الحكمة بغامبيا لبحث تعزيز التعاون

الأزهر يحذر من الفتور بعد رمضان: الاستقامة على الطاعة من أفضل الأعمال

أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ
أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ
أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ

احذر ما تشربه..هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري
احذر ما تشربه..هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري
احذر ما تشربه..هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري

وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

