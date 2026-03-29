الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري أليانز لكرة السلة

حقق الأهلي الفوز على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 81-75 في المباراة الثالثة بنصف نهائي بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة نادي النادي بالعاصة الإدارية الجديدة.

تمكن الأهلي من فرض سيطرته في الربع الأول من المباراة وتقدم بنتيجة 31-6 بينما نجح المصرية للاتصالات في تقليص الفارق في الربع الثاني إلا أن الأهلي ظل متقدمًا لينتهي الشوط الأول بنتيجة 50-37.

وواصل الأهلي تقدمه في النتيجة في الفترة الثالثة التي انتهت 67-53 فيما حاول المصرية للاتصالات العودة في الربع الرابع والأخير إلا أن الأهلي نجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 81-75.

وبذلك يتقدم الأهلي في سلسلة المباريات بنتيجة 2-1 حيث حسم المصرية للاتصالات المواجهة الأولى بنتيجة 102-86 فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 89-79 قبل أن يفوز اليوم من جديد

ومن المنتظر أن تقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدًا الإثنين في تمام الرابعة عصرًا حيث يحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم تأهله للنهائي فيما يحتاج المصرية للاتصالات للفوز من أجل اللجوء لمباراة خامسة وفاصلة.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري، والأهلي، والزمالك، والمصرية للاتصالات وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.