ديشامب يمهد الطريق لمبابي: رقم جيرو التاريخي على بُعد خطوة واحدة

في تطور مثير داخل معسكر منتخب فرنسا، كشف المدرب ديدييه ديشامب عن رغبته في منح النجم كيليان مبابي فرصة جديدة للاقتراب من إنجاز تاريخي.

وسجل مبابي 56 هدفًا بقميص الديوك، يحتاج هدف واحد فقط ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أوليفييه جيرو كأكثر هداف في تاريخ المنتخب.

ورغم إن جيرو كان مازح قبل كده وقال إنه يفضل مبابي يكسر رقمه في كأس العالم القادم، إلا إن الفرصة من الممكن أن تأتي أسرع من المتوقع، خاصة مع مواجهة فرنسا الودية أمام منتخب كولومبيا.

وأكد ديشامب إن مبابي لن يبدأ المباراة أساسي، لكنه هيحصل على دقائق، وقال: “أتمنى على الأقل يعادل رقم جيرو”.

وأوضح كمان إنه ناوي يعمل تغييرات كتير خلال اللقاء، عشان يدي فرصة لأكبر عدد من اللاعبين.