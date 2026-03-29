رغم الخسارة .. وادي دجلة يطيح بـ طلائع الجيش من كأس عاصمة مصر

تأهل وادي دجلة، إلى دور نصف نهائى كأس عاصمة مصر على حساب طلائع الجيش بنتيحة 4-2 مجموعة اللقاءين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وافتتح وادي دجلة التهديف في الدقيقة 36، عن طريق عمر عدلى، وأدرك طلائع الجيش هدف التعادل في الدقيقة 3+45، عن طريق خالد عوض.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، عمر عدلي، محمد رجب، أحمد رضا

الوسط: إبراهيم البهنسي، داني مسكيتش، حمزة حسان

الهجوم: دياسطي، يوسف ويا، بولي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

عماد السيد، محمد فتح الله، أحمد علاء، إسلام السعيد، علي حمدي، حامد خالد، خالد بسيوني، خالد عوض، أحمد طارق، إسماعيل أجورو، محمد عاطف.

